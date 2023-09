Constante pijn maakte het leven van Nikita (26) ondraaglijk, een diagnose kreeg ze nooit

Misbruik van kaartjes op kermis in Almelo: gratis tickets voor kinderen uit arme gezinnen gekopieerd

Almelose Greetje Reichart deelt gratis kermiskaarten uit, zodat kinderen uit arme gezinnen ook in de attracties kunnen. Daarvan wordt sinds donderdag misbruik gemaakt. Kaarten zijn op grote schaal gekopieerd. Een aantal van die nepkaarten is in beslag genomen door verontwaardigde kermisexploitanten. Initiatiefnemer Reichart is boos en verdrietig. ,,Deze mensen hebben geen hart.”