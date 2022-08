Daarle krijgt nieuwe zorgboerderij, geïnspireerd door Erik Scherder: ‘De Es Hoeve wordt net even iets anders’

Dorpsrel: buste van geliefde Westerhaar­se ex-huis­arts Gerald Nillessen opgeslagen in de kelder: ‘Dat heeft deze man niet verdiend!’

WESTERHAAR-VRIEZENVEENSEWIJK - Voormalig huisarts Gerald Nillessen staat in Westerhaar op een voetstuk, maar zijn buste verstoft al maanden in de kelder van het kulturhus De Klaampe. Op last van een andere huisarts die praktijk houdt in De Klaampe. Jaloezie en afgunst zouden de oorzaken zijn. „Dat heeft Gerald Nillessen niet verdiend.”

28 juli