Dankzij Herman kreeg Vroomshoop een glijbaan en waterspraypark, nu stopt hij ermee: ‘Ons doel is bereikt’

Auto belandt op kop in sloot bij Vriezen­veen, maar bestuurder komt met schrik vrij

VRIEZENVEEN - Een automobilist is maandagavond door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt op de Almeloseweg in Vriezenveen. Zijn voertuig gleed van het talud af, om vervolgens op de kop in de sloot terecht te komen.

26 september