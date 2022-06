Danny en zijn voetbalmaten uit Westerhaar zijn dolblij: ‘de knollentuin’ maakt plaats voor een strakke grasmat

„Eind goed al goed. Ik ben blij”, zegt Danny Bos. Hij speelt er normaal meermaals per week met buurtbewoners en voormalige hangjongeren. Hij kaartte de situatie recent aan in deze krant, want op het ‘knollenveld’ liepen al meerdere spelers breuken en spierscheuringen op. „We spelen er nu nog maar één keer per week. Want het is niet te doen, zo slecht is het veld”, zegt hij.