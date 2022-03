De eerste 1544 stemmen zijn binnen in Twenterand: ‘Had veel rollators verwacht, maar er komen ook veel gezinnen’

Wat het zegt? Het is appels met peren vergelijken, zegt een woordvoerder van de gemeente Twenterand. Bij de landelijke verkiezingen konden mensen ook vervroegd stemmen, maar via de post kan het nu niet. Het maakt vergelijkingen bijna onmogelijk. Maar erg druk is het niet. Het is voor de leden van de stembureaus soms wachten tot er iemand bereid is een vakje in te kleuren, zien ze bij Het Punt in Vroomshoop, De Smithoek in Den Ham, het Hervormd Centrum in Westerhaar en in het gemeentehuis in Vriezenveen.