De eerste pop-upwinkel in Vriezenveen wordt er één in de strijd tegen armoede: ‘Vinted in het echt’

Het is een ware hype. Iedereen kent wel iemand die er regelmatig wat op plaatst: het online tweedehandskledingplatform Vinted. „Wat wij gaan doen is eigenlijk hetzelfde, maar dan in het echt”, zegt Laureen Velnaar. Samen met negen scholieren van Het Noordik opent ze deze dinsdag de eerste pop-upwinkel in Vriezenveen.

Een broek, een shirt of een trui voor een paar euro: het is deze dinsdag te koop bij de pop-upstore in het winkelpand naast Supermarkt Mulder aan het Westeinde. Het is een idee van negen meiden van Het Noordik, ondersteund door Laureen Velnaar van ZorgSaam Twenterand. „En de opbrengst gaat naar Stichting Manna”, zegt Velnaar.

Kleine prijsjes

Ze zijn er maar druk mee geweest, en met succes. Er is flink wat tweedehandskleding gedoneerd. Voornamelijk dameskleding. Het is het gevolg van Impacter. Het doel hiervan is om jongeren tussen de 12 en 30 jaar inzicht te geven in de eigen vaardigheden, zelfvertrouwen op laten doen en te laten ervaren hoe het is om iets te betekenen voor de samenleving. In groepsverband, zoals Velnaar dat doet op Het Noordik, gaat het vooral om het laatste. „Zodoende kwamen de meiden op het idee om een pop-upwinkel te beginnen. Ze wilden iets doen tegen de armoede.”

Met kleding. En dat leverde na een Facebookbericht flink wat donaties op. „Wat mensen normaal in zo’n kledingbak kunnen inleveren, leverden ze nu in bij ons. Wij verkopen het. Voor kleine prijsjes, maximaal 5 euro. De opbrengst gaat naar de voedselbank”, zegt Velnaar. Vanuit Takko Fashion werd er ook nieuwe kleding gedoneerd.

Quote Er zijn ook zoveel mensen met Vinted bezig. Dan is het niet raar om een winkel binnen te stappen die hetzelfde doet Laureen Velnaar, ZorgSaam Twenterand

Aanvankelijk was de zoektocht naar een locatie nog wel een lastige. „Er staat wel veel leeg, maar veel mensen vragen er huur voor”, zegt Velnaar. Een van de scholieren, die contacten heeft met de eigenaar van Supermarkt Mulder, wist toch een fraai winkelpand te regelen: de voormalige zaak van Bloemkado. „Zolang Mulder daarvoor geen huurder heeft, mogen wij er in”, zegt Velnaar.

Vinted in real life

Velnaar hoopt dat de lage prijzen voor een ‘gezellige drukte’ gaan zorgen. „Er zijn ook zoveel mensen met Vinted bezig. Ikzelf ook. Dan is het niet raar om een winkel binnen te stappen die hetzelfde doet. Eigenlijk is dit Vinted in real life.”

Deze dinsdag gaat de pop-upstore voor het eerst open van 14.00 tot 16.00 uur. Hetzelfde geldt voor 21 februari. Op dinsdag 28 februari is de winkel geopend van 12.00 tot 18.00 uur. Er kan alleen met contant geld betaald worden.