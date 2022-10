De enorme kloof in het kanaaldrama: provincie is tevreden, bewoners zijn diepongelukkig

In deze Twentse gemeenten betaal je het meest aan belastin­gen, Twenterand stijgt het hardst ‘door woningwaar­des’

VRIEZENVEEN - Inwoners van de gemeente Twenterand hebben te kampen met de snelste stijging van lokale lasten in de regio Twente. Dat blijkt uit de begroting van de gemeente Enschede, dat een vergelijking maakte. In Twenterand zijn de lokale lasten dit jaar met 16,7 procent gestegen, ten opzichte van 2021. Maar in Haaksbergen betaal je als gezin het meest.

