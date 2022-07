De kerk in Geerdijk is gered, omdat de parochiewoning is gekocht: ‘Geniene rieker als een Geerdieker’

Er mag weer gedanst worden in de kroeg, maar een andere kwestie dient zich alweer aan in Twenterand: de komst van 30 windmolens

TWENTERAND - Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat u bij over de belangrijkste gebeurtenissen. Over het circus rond Het Wapen van Vriezenveen, de 30 windmolens die er toch echt dreigen te komen en de woning in de watertoren waartegen de buurt zich verzette.

16 juli