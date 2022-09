De typisch Twentse goastok als middel om herinneringen op te halen bij ouderen met een dementie: ‘Het werkt’

Taxibus met kinderen belandt op de kop in de sloot na ongeval in Vriezen­veen

VRIEZENVEEN - Bij een ongeval op de kruising Harmsenweg met de Veeneindeweg bij Vriezenveen is een taxibus met daarin een chauffeur en vier kinderen op de kop in de sloot beland. De taxibus was onderweg naar een school voor speciaal onderwijs in Ommen.

16 september