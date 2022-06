Degradatie betekent het einde van een tijdperk voor DOS’37

Hij was erbij toen DOS’37 in 2010 promoveerde naar de eerste klasse. Sterker nog: Jeroen Niks scoorde twee goals in de finalewedstrijd tegen IJVV (5-0 winst). Zo mooi als het toen was, zo bedrukt werd de stemming afgelopen weekeinde. De speler van toen is anno 2022 de trainer en bekeek zaterdag op afstand hoe tegenstander Veensche Boys in Vriezenveen feestvierde. In het eerste duel in de nacompetitie struikelde DOS meteen. Tweedeklasser Veensche Boys mag blijven hopen op promotie, DOS is niet langer eersteklasser. „Terwijl ik vind dat DOS wel op dat niveau hoort te spelen”, zei Niks nadat de eerste emoties wat waren ingedaald. „Nunspeet eindigde dit seizoen als tweede in onze competitie. Nou, ik vond ons in de wedstrijden die we tegen ze speelden niets minder. Maar Nunspeet had het hele seizoen een volledig fitte selectie. Wij hebben na de winterstop door allerlei omstandigheden misschien twee keer met hetzelfde team gespeeld.”