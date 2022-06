Den Ham krijgt er een grote fabriek bij: Nijhuis Bouw uit Rijssen wil kavel van 40.000 vierkante meter

Het bouwbedrijf wil graag in de buurt van Rijssen blijven en verkende in omliggende plaatsen meerdere mogelijkheden, maar kwam onder meer in Almelo van een koude kermis thuis. In Rijssen zelf, waar Nijhuis een kleinere prefabfabriek bestiert, is uitbreiding niet mogelijk en op XL Businesspark in Almelo zijn alle kavels in optie. Daarop kwam het bedrijf in Den Ham terecht, waar grenzend aan bedrijventerrein Kroezenhoek nog wel ruimte is.