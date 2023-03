Dennis Jongeneel uit Vroomshoop verkoopt zijn verhuurbedrijf en wil zelf tweede winkel: ‘Iets heel anders’

Recent kocht hij al een pand pal naast de Kruidvat in Vroomshoop. Die doet momenteel nog dienst als een outletwinkel en is slechts een paar dagen per week geopend. Maar op termijn wil hij er een volwaardige winkel van maken, die dagelijks geopend is. „Ik zit te denken aan iets heel anders: een winkel voor meiden, bijvoorbeeld. Maar dat is allemaal nog wel toekomst. Want het is heel moeilijk om personeel te krijgen.”