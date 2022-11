Derde generatie aan het roer bij Toyota-dealer Klaas Drent in Twente: ‘Ik was 23, stond ik er opeens alleen voor’

Aan de Hammerweg in Vriezenveen opent hij een tankstation met drie brandstofpompen. Ook geeft ‘senior’ autorijles. „Mijn vader was één van de weinigen die destijds in Vriezenveen in een auto reed. Dat zat mijn opa niet lekker. Hoge heren reden in een auto... Zo was dat in die tijd”, vertelt Klaas Drent. Hoe anders is het nu, 50 jaar, later. Een halve eeuw waarin auto’s het leven van de familie Drent domineerden.