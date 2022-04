Deze vier inwoners uit Twenterand ontvangen een lintje, en dat levert gelijk bijzondere anekdotes op

VRIEZENVEEN - Bé Lensen uit Westerhaar, Luuk Plaggenmars uit Den Ham en Leo Koppelman en Bertus Akse uit Vriezenveen mogen zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Dinsdagochtend werden ze in het gemeentehuis in Vriezenveen verrast door burgemeester Hans Broekhuizen

Bé hoort bij het meubilair van de kerk

Bé Lensen was de eerste die verrast werd. De 69-jarige Westerhaarder was jarenlang mantelzorger voor zijn moeder, is onmisbaar als vrijwilliger voor de Stichting Maaltijd Verzorgen en is binnen de Hervormde Gemeente al ruim 45 jaar actief als vrijwilliger. De functies die hij daar vervulgde, zijn legio. Van begeleider van jeugdclubs en organisator van het weekendkamp, tot aan scriba van de kerkenraad en als secretaris. „U hoort blijkbaar bij het meubilair van de kerk”, sprak Broekhuizen.

Collega’s bang als Luuk de boef speelde

En zoals Lensen deel uitmaakt van de inventaris van de kerk, is Luuk Plaggenmars op basisscholen het gezicht van de politie Twenterand. Daar vervult de 71-jarige Hammenaar al 38 jaar vrijwilligerswerk. In die hoedanigheid maakt hij tegenwoordig nog kinderen uit groepen zeven en acht bewust op het gebied van verkeersveiligheid. Plaggenmars nam ook actief deel aan politieoefeningen. Zijn bijnaam luidde ‘Leo’: Lomp en onbenullig „Collega’s boden zich niet graag aan om u te arresteren wanneer u de boef speelde”, aldus Broekhuizen.

Kwaliteiten die hem ook al eens goed van pas als hulpkoster bij de Gereferomeerde Kerk in Den Ham. Het dievengilde dacht tijdens een dienst toe te kunnen slaan, maar ze hadden er niet op gerekend dat Plaggenmars er ook was: Samen met een collega-vrijwilligers overmeesterde hij de dieven.

Leo redde talloze reeën, maar ook een huwelijk

Waar Lensen zich bezighoudt met de veiligheid van kinderen, ontfermt Leo Koppelman zich over met name dieren. De 67-jarige Vriezenvener, die ook nauw betrokken is bij de Hersteld Hervormde Gemeente, richtte in 1992 de vereniging Wildbeheereenheid in Vriezenveen op en fungeert als valwildcoördinator. Zo redde hij talloze reeën uit het kanaal en is hij degene die in actie moet komen als een dier wordt aangereden.

Het leverde tal van bijzondere anekdotes op. Zo liep een echtelijke ruzie na een aanrijding met een ree zo hoog op, dat de vrouw ter plekke aangaf te willen scheiden van haar man, die het dier had aangereden. Maar Koppelman zette zijn pet van maatschappelijk werker op. „Zo zie je maar weer dat het er af en toe wild aan toe kan gaan als valwildcoordinator”, grapte Broekhuizen.

Dankzij Bertus kregen mensen in armoede ook in coronatijd een voedselpakket

De laatste die een koninklijke onderscheiding opgespeld kreeg, was Bertus Akse: Het boegbeeld van de Stichting Manna. Onder Akse groeide Manna, bestaande uit onder meer een voedsel- en kledingbank, uit tot een volwassen organisatie, met permanente huisvesting in de voormalige basisschool De Linde in Vroomshoop. Akse was een meewerkend voorman, zo bewees hij nog in coronatijd. Nadat hij samen met de gemeente protocollen opstelde, zodat de voedselbank gewoon door kon blijven gaan, regelde hij eveneens dat het tijdens de uitgifte veilig verliep. „Gewapend met lichtstok en een geel hesje was u van de partij om in de stromende regen het verkeer te regelen.”