Deze vijf inwoners van Twenterand zijn beloond door de koning

Horecazi­geu­ner ‘Harmpie’ uit Daarler­veen vindt vaste stek in kulturhus ’t Trefpunt: ‘Ik ben gedreven, goedlachs en übersoci­aal’

Wethouder Herman Berkhof legde op 12 februari 1983 de eerste steen van dorpshuis ’t Trefpunt in Daarlerveen. Kleinzoon Harmen (41) lag toen nog in de luiers, maar sinds 1 juni 2016 is hij uitbater annex beheerder van dit kulturhus. „Wat zou mijn opa trots zijn geweest.”