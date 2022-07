Deze wandeltocht van 11 kilometer doorkruist drie (!) natuurreservaten vlakbij onze regio

Handen vol aan hangjonge­ren in Twenterand: overlast toegenomen, nu ook in Vriezen­veen

VROOMSHOOP - Het vermoeden was er al, gezien de vele klachten, vernielingen en zelfs mishandelingen de afgelopen jaren. Maar dat jongeren de afgelopen vier jaar voor meer overlast gezorgd hebben, blijkt nu ook uit een rapportage van ZorgSaam Twenterand. Met name in Vroomshoop en Westerhaar, maar nu ook in Vriezenveen.

19 juli