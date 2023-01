Dieven stelen peperdure duif van Harold (53) uit Den Ham, maar die rent achter ze aan en pakt ze

Oud-Twentenaar verdacht van misbruik eigen kind, politie luisterde hem af in woning

Nieuw onderzoek naar de verwondingen van een baby in Ommen bevestigt dat ze is mishandeld. Haar vader R.S., die opgroeide in Twente, zit al maanden in de cel op verdenking van mishandeling en misbruik van het meisje. De politie heeft de woning van hem en zijn vrouw in mei afgeluisterd, blijkt nu. S. verzweeg een bebloede luier.

