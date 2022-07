Dikke meevaller van miljoenen uit Den Haag, maar Twenterand houdt hand toch op de knip en bezuinigt: hoe zit dat?

Zoals het er nu naar uitziet moet Twenterand over drie jaar nog zo’n 3,8 miljoen euro structureel bezuinigd hebben. Aanvankelijk was dat 6,5 miljoen. Maar doordat er meer geld vanuit Den Haag komt, blijkt uit de zogeheten meicirculaire, is die opgave aangepast.

Twenterand ontvangt over 2023 namelijk 6,8 miljoen euro meer dan verwacht, maar wethouder financiën Roel Koster gebruikt dat geld niet om direct in de gemeenschap te investeren. Een groot deel van dat geld is namelijk eenmalig. Koster vult daarmee de reserves aan en stopt een deel van het bedrag in de behoedzaamheidsreserve: een nieuwe pot geld, voor het geval dat Den Haag de komende jaren toch minder geld overmaakt. „Sparen voor het moment dat het weer tegen gaat zitten. We houden de hand op de knip.”