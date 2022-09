Directeur neemt afscheid van De Smithoek in Den Ham: ‘Juf Ineke praat net zoals een oma dat doet’

30 bewoners melden schade rond waterwin­ning in Den Ham: ‘Vroeger moest ik op laarzen door weiland, nu kan het met sandalen’

DEN HAM - In en rondom waterwingebied Hammerflier hebben inmiddels zo'n 30 woningeigenaren schade gemeld. Die schade is volgens bewoners ontstaan door de waterwinning in Den Ham, die al sinds 1993 actief is.

