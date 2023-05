Dit is hoeveel toeristenbelasting je betaalt in Twenterand

indebuurt.nl Binnenkij­ken in het blauwe huis van Yvonne: 'Als iets niet blauw is, maak ik het blauw'

Ruim dertig jaar geleden kocht Yvonne Borgers (71) een oud café in Almelo. Haar huis is nu niet meer te missen door de opvallende kleur die je overal terugziet: een blauwe voordeur, blauwe luifels en zelfs een blauwe auto op de oprit. Het is snel duidelijk wat haar lievelingskleur is.