Dit tankstation in Twente was het goedkoopste van 2022: ‘Prijzen gaan weer omhoog in januari’

Hoe duur de brandstofprijzen dit jaar ook werden, in deze regio kon je het beste terecht bij Firezone Westerhaar-Vriezenveensewijk. De gemiddelde jaarprijs voor een liter benzine was daar 1,9782 euro, het goedkoopste van heel Twente.

Dat blijkt uit een analyse van MultiTankcard, die alle brandstofprijzen in heel Nederland het hele jaar volgde. In de Randstad blijkt tanken beduidend duurder dan erbuiten. De allerslimste tankbeurt deed je dit jaar bij Tankstation Gebroeders Mangnus in Kapellebrug, Zeeland, waar de gemiddelde literprijs € 1,9535 bedroeg.

Dat is ruim twee cent lager dan de prijs die je dit jaar in Westerhaar betaalde bij de onbemande pomp van Firezone, het goedkoopste tankstation van Twente. Het tankstation daar is dan weer niet het goedkoopste van Overijssel, die eer gaat naar Fieten Olie in Vollenhove.

Turbulent tankjaar

Het was op z'n zachts gezegd sowieso een turbulent tankjaar, met prijzen die alle kanten op schoten. De prijzen maakten bokkensprongen, met enorme uitschieters in maart en juni, waarbij gewone benzine bijna de € 2,38 aantikte en diesel de € 2,28. De speciale benzine kwam zelfs ruim boven de € 2,50 per liter uit.

Inmiddels zijn de prijzen weer gezakt tot redelijk niveau. Zo tank je op veel plekken in Twente inmiddels voor zo'n € 1,70 per liter. Of dat voor het komende jaar zo blijft, is zeer de vraag.

Prijzen weer omhoog?

„De accijnsverlaging geldt maar tot eind van het jaar. Dat gaan we merken in januari”, vreest Patrick Roozeman, directeur van MultiTankcard. „Daarnaast werd enkele weken geleden het Europese verbod op de invoer van Russische olie van kracht. Dit heeft gelukkig nog niet geleid tot een sterke prijsstijging van olie uit andere delen van de wereld. Maar het blijft koffiedik kijken.”

Top 3 goedkoopste pompen Euro95/E10-benzine, heel Nederland

1. Gebroeders Mangnus in Kapellebrug, Zeeland, € 1,9535

2. Fieten, Vollenhove, Overijssel € 1,9600

3. Tango Winschoten, Groningen, € 1,9607 Top 3 goedkoopste pompen Euro95/E10-benzine, Overijssel

1. Fieten Olie, Vollenhove, € 1,9600

2. Joontjes Kreditank, Steenwijk, € 1,9615

3. Firezone Westerhaar-Vriezenveensewijk, € 1,9782 Top 3 goedkoopste pompen Super/E5-benzine 1. TOTAL Hoofddorp (Graan voor Visch), Noord-Holland, € 2,1746

2. TOTAL Hilversum (Kerkelanden), Noord-Holland, € 2,1803

3. TOTAL Zoetermeer, Zuid-Holland, € 2,2004 Top 3 goedkoopste Dieselpompen 1. Tango Tiel, Gelderland, € 1,8196

2. Esso Express Beek, Gelderland, € 1,8252

3. Sakko Steenbergen, Noord-Brabant, € 1,8422