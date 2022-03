Dit vindt Vriezenveen belangrijk: betere wegen, gemeente dichter bij de burger en een aantrekkelijker centrum

Na meer dan twintig jaar is bouw van zwembad in Vriezen­veen dan toch begonnen

VRIEZENVEEN - Het duurde meer dan twintig jaar, maar afgelopen vrijdag is dan eindelijk na talloze discussies de eerste heipaal voor het nieuwe zwembad in Vriezenveen geslagen. De verwachting is dat zwemmers eind volgend jaar in De Stamper terechtkunnen om hun baantjes trekken.

5 maart