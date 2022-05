Dode karpers in Vriezenveen, maar de waterkwaliteit is in heel Twente nog goed: ‘Nog nergens blauwalg’

VRIEZENVEEN - De dode karpers dreven vorige week aan het oppervlakte bij de vijver op sportpark Het Midden in Vriezenveen. De dieren zijn inmiddels geruimd, maar hoe de vissterfte is ontstaan, is bij Waterschap Vechtstromen nog een raadsel. Met de waterkwaliteit staat het er niet alleen hier, maar in heel Twente goed voor.

Dat laat een woordvoerder van het waterschap weten. Vorige week vrijdag kwam er bij Vechtstromen een melding binnen van vissterfte in de vijver aan de Schout Doddestraat. Aan het oppervlakte dreven meerdere karpers. Medewerkers ruimden de kadavers en namen monsters, maar daaruit werd geen oorzaak vastgesteld.

„We hebben de dieren gelijk geruimd en ook vers water in de vijver gepompt, om het water van zuurstof te voorzien, maar uit de resultaten is nog niet gebleken wat de oorzaak is van de vissterfte", aldus de woordvoerster. „Momenteel monitoren we de vijver. Wellicht wordt er later deze week meer duidelijk.”

Vooralsnog geen blauwalg in onze regio

Er is in ieder geval geen botulisme of blauwalg geconstateerd in de vijver. In het westen van het land rust al meerdere plassen en vijvers het advies om er niet langer te recreëren vanwege blauwalg. Maar vooralsnog staat het er goed voor met de waterkwaliteit in Vriezenveen en de rest van Twente. „Er is nog nergens blauwalg waargenomen, op de plekken die wij monitoren. Sommige locaties controleren we eens per twee weken.”

Warme woensdag: Je kunt gerust plonzen in de plassen

Dat betekent dat hengelsportliefhebbers met een gerust hart kunnen vissen, honden verantwoord kunnen afkoelen in vijvers en, met de warme woensdag in aantocht, ook jongeren gerust kunnen plonzen in de verschillende recreatieplassen en kanalen. Wel adviseert de voorlichter van Waterschap Vechtstromen van tevoren even www.zwemwater.nl te raadplegen. Hierop is de actuele waterkwaliteit te vinden.

