Doek valt na 45 jaar voor Motormarkt in Hardenberg: ‘Stoppen op het hoogtepunt’

Dit voorjaar staan er bij manege Hoogenweg in Hardenberg voor de laatste keer kramen vol onderdelen van motorfietsen, van wiel en spatbord tot de lang gezocht cilinderkop. Je ziet er de bekende gangbare merken, maar de berijder van een zeldzame tweewieler kan zomaar onverwachts tegen het lang gezochte onderdeel aanlopen. Daar wordt een motorrijder natuurlijk blij van.

Er kwamen altijd hordes motorijders naar de markt in maart en oktober. ,,Die kwamen niet alleen uit Nederland. Laatst was er zelfs een motorrijder uit Finland naar Hardenberg gekomen”, vertelt Erik van Olst (61), die met Han Koopman in de Motormarktcommissie zit. Hij heeft sinds vijf jaar deze functie en heeft een mooie Triumph op de oprit staan.

Zwaar

Hij is trots op wat er in de loop der jaren is neergezet, ermee stoppen valt dus zwaar. ,,Stoppen op het hoogtepunt”, noemt hij het. Toch is het een weloverwogen keuze geweest. ,,Het grootste punt was het gebrek aan vrijwilligers. We doen het alleen met de clubleden van motorclub De Gasschoeve in Collendoorn. En die leden worden ouder, de spoeling wordt dunner”, legt hij uit.

Samenwerken met een andersoortige club zag het bestuur niet zitten, het zou de kwaliteit van de markt geen goed doen. Dan zouden er wellicht ook andere spullen verkocht gaan worden en dat is niet gewenst. ,,Ook zouden daardoor mogelijk de prijzen omhoog gaan. Voor bezoekers maar ook voor de exposant. Die betaalt bij ons 5 euro per strekkende meter, en dat is echt goedkoop. Verkleinen van de markt doen we ook niet, dan is het niet meer zoals het was.”

Houten

De liefhebber van soortgelijke markten kan na 25 maart naar andere markten uitwijken, al worden die niet in de regio georganiseerd. Van Olst noemt Central Classics in Houten als alternatief.

In 1978 werd begonnen met de eerste markt op sportpark De Boshoek in Hardenberg. Hiermee werd aan een dringende vraag naar betaalbare motoronderdelen voldaan. Daarbij was en is ook nu nog steeds het uitgangspunt dat een bezoek aan de markt betaalbaar zou moeten zijn. Het werd meteen een succes met 750 betalende bezoekers. Later werden er twee markten per jaar gehouden en dat is altijd zo gebleven.

In 2017 werd verkast naar Manege Hoogenweg. Inmiddels was het bezoekersaantal gestegen naar rond de vijfduizend. Daar zijn de parkeermogelijkheden beter en de bezoekers hoeven niet de drukke N34 over te steken.