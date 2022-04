Dokter die in Westerhaar op handen wordt gedragen krijgt allereerste erepenning van Twenterand: ‘Wat een verrassing’

Update | Video Uitslaande brand in woning en slagerij Vroomshoop, eigenaar helpt bij blussen

VROOMSHOOP - In een pand aan de Tonnendijk in Vroomshoop is deze woensdag brand uitgebroken. In het gebouw zit ook slagerij Schippers. De brandweerkorpsen van Vroomshoop en Den Ham zijn ter plaatse. Het gaat om een uitslaande brand.

6 april