Domper voor Twentse busbedrijven; ouderen durven busreisjes nog niet aan

Tegels knappen van de muur en scheuren worden dikker in Den Ham, maar Vitens geeft niet thuis: ‘De geest is uit de fles’

DEN HAM - Bij de een knappen de tegeltjes letterlijk van de muren, bij de ander worden de scheuren met de dag dikker of komen vijvers leeg te staan. Maar de bewoners in en rondom drinkwaterwingebied Hammerflier in Den Ham staan nog steeds in de kou.

12 april