Doorbraak na zedenincidenten in toiletgebouw van camping in Rheeze: man (25) uit Hardenberg opgepakt

Bij deze zes Twentse gemeenten kun je nu opnieuw gratis energiead­vies aan huis krijgen: ‘Aanvragen flink gestegen’

ALMELO/VRIEZENVEEN - Begin dit jaar was er ‘te weinig draagvlak’ voor de energiecoaches. Zes van de veertien Twentse gemeenten komen daar per direct op terug. De drang om te verduurzamen is door de energiecrisis groot bij veel Twenteraren, de vraag naar gratis adviesgesprekken is inmiddels ‘flink gestegen’.

13 oktober