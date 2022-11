Dorpsraad Vriezenveen staat er slecht op, inwoners ‘minder bekend’ met bestaan: ‘We gaan opnieuw beginnen’

VRIEZENVEEN - Het was de laatste jaren stil rond de Dorpsraad Vriezenveen, en er volgde een leegloop. En dat heeft geen goed gedaan. In tegenstelling tot andere Dorpsraden, zijn Vriezenveners ‘minder bekend’ met de Dorpsraad Vriezenveen, blijkt uit onderzoek. De kersverse voorzitter Willy Davina ‘baalt’ ervan. „We werken eraan.”

De dorpsraad Vriezenveen staat er momenteel niet al te best op, onder de eigen inwoners. In tegenstelling tot actieve dorpsraden in andere kernen, is er weinig bekendheid onder inwoners van het bestaan en de van de dorpsraad Vriezenveen. Dat blijkt uit een onderzoek, dat de gemeente Twenterand heeft gehouden onder 544 inwoners.

‘Inwoners van de gemeente Twenterand zijn over het algemeen goed bekend met de lokale dorpsraden. Uit het onderzoek blijkt dat inwoners uit Vriezenveen minder bekend zijn met de lokale dorpsraad’, is een van de conclusies. Willy Davina, de kersverse voorzitter, ‘baalt ervan’. „Maar we laten de moed niet zakken. We beginnen opnieuw.” Het eerste wapenfeit: een maandelijkse inloopbijeenkomst voor bewoners.

Van de Dorpsraad uit 2017 is niets meer over

Werk aan de winkel, is er zeker. Van het achtkoppige bestuur dat in 2017 vol enthousiasme de handsschoen oppakte, is niets meer over. Eedereen vertrok, de afgelopen vijf jaar. De Dorpsraad Vriezenveen bestaat nu alleen nog uit Davina en Eleon Scholten. „We moeten een nieuwe club aantrekken om er weer een fatsoenlijke dorpsraad van te maken”, vertelt Davina. „We zijn bezig met een advertentie om mensen te werven. We willen echt betrokken mensen erbij hebben, die de mouwen op willen stropen.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Leon Schipper, Marije Woudstra, Han Janszen, José Bosch, Jan Veerenhuis, Harry Wuite, Hidde Visser en Constant Buursen vormden in 2017 een nieuw bestuur. Zodra Wuite de komst van de Schipsloot heeft afgewikkeld, is iedereen vertrokken. © Wouter Borre

Toch doet de Dorpsraad ook nu ‘best wel dingen’, zegt Davina. Hij verwijst naar een werkgroep over de aanstaande windturbines, waar de Dorpsraad zitting in heeft. En naar de komst van een replica van een sluis, waarmee de Dorpsraad de geschiedenis van de Schipsloot in Vriezenveen weer op de kaart gaat zetten.

Inwoners ondersteuning bieden: dat wil de Dorpsraad nu

Maar het is de laatste jaren allemaal niet genoeg geweest, beseft Davina. „Een beetje kommer en kwel", noemt hij het. Maar daar komt in december volgt al de eerste verandering. De Dorpsraad houdt vanaf dan iedere tweede donderdag van de maand, van half zes tot half acht, een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis. Inwoners kunnen dan voor alle vragen en wensen aankloppen bij de leden van de dorpsraad.

„We willen ondersteuning bieden, waar burgers vragen hebben en niet weten wat ze ermee moeten", vertelt Davina over het doel van de Dorpsraad. „We willen een tussenschakel vormen, een hulp zijn, om tot een oplossing te komen als er iets is. En daarin kunnen we van betekenis zijn. Mensen komen toch altijd nog makkelijker bij ons, dan bij de gemeente. We willen de drempel zo laag mogelijk maken. Met zo'n vast moment wordt onze bereikbaarheid beter.”