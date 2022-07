Dorpsrel: buste van geliefde Westerhaarse ex-huisarts Gerald Nillessen opgeslagen in de kelder: ‘Dat heeft deze man niet verdiend!’

Hij is geliefd in Westerhaar, een grootheid ook. Hij zorgde er bijvoorbeeld voor dat er een medisch centrum kwam in De Klaampe. Vraag dus aan een willekeurige voorbijganger naar voormalig huisarts Gerald Nillessen en het regent loftuitingen. Maar het bronzen beeld van de man staat al maanden in een kelder. En dat kan niet, het borstbeeld moet weer te zien zijn voor iedereen. Vinden velen. Behalve dan de andere huisarts gevestigd in De Klaampe, dokter Horstink. Die zorgde ervoor dat het beeld naar de berging verdween.