Drie gewonden bij ongeluk met drie auto's bij Den Ham

Nieuwsupdate Hoezo zelden goed nieuws? Een nieuw restaurant in Wierden en de buurtsuper in Haarle blijft bestaan

‘Maak je er wel een positief stukje van?’, is de vraag die journalisten waarschijnlijk het vaakst krijgen. En dat terwijl je net een heel relaas hebt aangehoord over een ingestort huis of een grote brand. Laten we eerlijk zijn. We brengen vaak slecht nieuws en hoeven daar niet omheen te draaien. Maar er gebeurt gelukkig ook veel leuks.