Dronken Hardenberger verstopt aansteker in onderbroek en zet cel in de fik

De man had daarvoor de politieagenten al tot het uiterste getreiterd met zijn ‘vervelende, recalcitrante en dreigende gedrag’, legt woordvoerder Chantal Westerhoff uit. In de vroeg ochtend had hij voor overlast gezorgd op een niet nader genoemde, maar bekend plek in Hardenberg, maar ging hij er vandoor toen de politie ten tonele verscheen.

Achtervolging

,,Ze hebben hem, na fouillering, geplaatst in een ophoudkamer die voorzien is van een matras’’, aldus Westerhoff. ,,Op een gegeven moment meldt de man via de intercom dat hij de boel in de ‘fik’ heeft gestoken. Blijkbaar had hij een aansteker in zijn onderbroek. Onze bevoegdheden bij het fouilleren van een verdachte onder invloed van alcohol gaat niet verder. We hadden geen redenen om aan te nemen dat hij bijvoorbeeld drugs, pillen of wapens bij zich had. Dus dan blijven wij weg bij zijn onderbroek.’’