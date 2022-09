Droom in vervulling voor Geerdijker Enno de Boer: ‘Wilde altijd nog een keer voorzitter worden van TOP’

VROOMSHOOP - Hij werd er lid op zijn negende, speelde er zijn hele leven en trainde er, op de A1 en het eerste na, alle korbalteams. Enno de Boer is een echte TOP-man. En vanaf deze week mag hij zich voorzitter noemen van zijn club. „Het is een droom die uitkomt, een langgekoesterde wens", zegt de vijftigjarige Geerdijker.

Al jaren liep hij rond met die wens. „Ooit wilde ik nog graag een keer voorzitter worden van TOP.” Deze week gebeurde het. Na een toevallige samenloop van omstandigheden.

In Dinand de Groot had de korfbalvereniging een uitstekende preses, maar toen de club op zoek moest naar een nieuwe penningmeester en zich niemand met genoeg kunde aandiende, schoof De Groot zichzelf naar voren. „Hij wilde het wel doen, maar dan moest iemand anders dus voorzitter worden", zegt De Boer, die al bestuurslid was en zichzelf aanbood voor het voorzitterschap. In de algemene ledenvergadering werd hij benoemd.

Ondanks corona een klein plusje

Nee, er waait nu niet direct een nieuwe wind binnen de club, zegt De Boer lachend. Het gaat namelijk al best goed met TOP. Jaarlijks haalt de vereniging veel geld op met de organisatie van een rommelmarkt en het ledenbestand is stabiel. TOP telt 167 leden. „We hebben zelfs een klein plusje, ondanks corona. De jeugd weet ons goed te vinden.”

De prestaties van het eerste zijn momenteel namelijk wat minder. Maar dat heeft ook te maken met beperkte doorstroming, de afgelopen jaren. Het was reden om flink met de jeugd aan de slag te gaan. „Daar hebben we twee jaar geleden op ingezet en daar gaan we ook meer verder. Langzaamaan werpt het z'n vruchten ook al af. We hebben nu al drie B-teams.”

De Boer is geen onbekende in het regionale korfbal. In het verleden was hij trainer bij SDO Westerhaar en Blauw Zwart in Wierden. Met de eerste club werd hij zelfs kampioen.