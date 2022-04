Druk op minister neemt toe om onveiligheid N36 aan te pakken

De duofiets is er alsnog gekomen, maar helaas te laat voor Gé en Rieks om er samen van te genieten in Vroomshoop

VROOMSHOOP - De gang naar Luvro Tweewielers aan de Linderflier is voor Gé Gerrits deze ochtend een even lastige als bemoedigende. Twee jaar duurde de strijd voor de ingebruikname van een vurig gewenste duofiets om samen met haar zieke echtgenoot nog wat tochtjes in de omgeving te maken. En dat was helaas te lang om die wens in vervulling te laten gaan.

8 april