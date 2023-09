Dubbel feest in Gramsbergen, waar Vechtezomp al 20.000 opvarenden heeft ontvangen

Landjepik door boeren in Berkelland kwam door deze man boven tafel

Hij wordt verketterd en aangevallen op social media. Want mede door oud-raadslid Hans Pelle (PvdA) kwam het landjepik door boeren in Berkelland boven tafel. Het nieuws over de grootschalige fraude met landbouwpercelen bevestigt volgens hem zijn gelijk. „En nu terugbetalen!”