Eén dag op pad met politie, douane en handhavers: wat gaat er schuil achter de garageboxen in Twenterand?

Kunstgras hangt als molensteen om nek bij Voorwaarts Westerhaar en SDO: Twenterand moet te hulp schieten

WESTERHAAR - Ze dreigen in de problemen te komen, als de kunstgrasvelden over twee jaar vervangen moet worden. Alleen al de aflossing hangt als een molensteen om de nek van voetbalvereniging Voorwaarts Westerhaar en korfbalclub SDO. Reden voor Twenterand om in gesprek te gaan om de velden over te nemen.

23 maart