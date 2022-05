Een dodenherdenking als vanouds, ‘s middags werd er ook al herdacht in Twenterand

Om 20.00 uur was het in alle vier de kernen, waar Twenterand ook officieel herdacht, muisstil. In Den Ham kreeg Bart-Jan Harmsen namens Twenterand opnieuw de eer om een krans te leggen. Vorig jaar nog als wethouder, nu als raadslid. In Vriezenveen deed Martha van Abbema een toespraak, in Vroomshoop Mark Paters en in Westerhaar burgemeester Hans Broekhuizen.