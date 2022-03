Een kijkje in de keuken - Hoe criminelen crystal meth koken in Vroomshoop: ‘Met dat soort mensen wil ik geen ruzie’

Zondag 1 november 2020: zwaarbewapende politieagenten vallen een sportschool aan de Afrikalaan in Vroomshoop binnen. In de ruimte waar vroeger lessen paaldansen plaatshadden, treffen ze een productieruimte voor crystal meth aan. In vol bedrijf. De afzuiging draait en in grote blauwe zuurkoolvaten zit nog een warme chemische vloeistof. „Bij wijze van spreken stond het nog te pruttelen in de potten”, zei de officier van justitie tijdens de behandeling van de strafzaak tegen zes verdachten bij de rechtbank in Almelo, waartegen afgelopen woensdag vonnis werd gewezen (zie kader).