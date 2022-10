Eenzaamheid? In Vriezenveen brengen soesjes en baklava alle culturen bij elkaar

Multiculturele ontmoeting

Afghaanse liederen

Baklava? Ook soesjes!

Zaker Zekari prijst de baklava aan die zijn vrouw bereidde. „Maar slagroomsoesjes zijn ook verrukkelijk”‚ vindt hij. De familie Zekari vluchtte een jaar geleden vanuit Jemen naar Nederland. Sinds een paar maanden wonen ze in Vriezenveen. „In Jemen was ik ondernemer in bankapparatuur zoals geldautomaten”‚ vervolgt hij. „Maar de oorlog maakte het er onveilig. De hele dag door waren er beschietingen. Ik heb tien kinderen die dagelijks naar school gingen. Elke dag waren we bang dat ze niet meer thuiskwamen. De vrijheid die we nu in Nederland ervaren is het meest waardevolle dat een mens kan hebben.” Zekari is blij dat zijn gezin vandaag is uitgenodigd. „Zo breng je allerlei culturen samen. Dat is goed om een relatie op te bouwen. En het is ook nog gezellig.”