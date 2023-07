Eerherstel voor prominente Twentse ondernemer: vrijgesproken van omkoping en fraude

Arsanio Wiet stapt op als raadslid in Hardenberg

Arsanio Wiet (PvdA) stopt als raadslid in Hardenberg. Zijn nieuwe functie bij Defensie vraagt meer tijd dan voorheen. Wiet neemt officieel afscheid op 26 september, na vijf jaar als raadslid. Zijn opvolger is Gilberd Hofsink, die op dit moment schaduwfractielid is voor de partij.