Eerste miljoen aan schadevergoeding voor gedupeerden kanaaldrama

Nieuwbouw van ZorgAccent in hartje Den Ham gaat niet door: ‘Bouwkosten te veel gestegen’

DEN HAM/ALMELO - Er gaat een streep door de nieuwbouwplannen van ZorgAccent op de locatie van De Rank in het centrum van Den Ham. De zorgorganisatie uit Almelo kondigde in 2020 aan De Rank te willen slopen voor een complex met 54 zorgappartementen. Dat het plan strandt, betekent ook dat de naastgelegen hervormde kerk geen nieuw hervormd centrum kan bouwen. Dat centrum is nu nog gevestigd in De Rank.

21 april