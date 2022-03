Einde aan langslepende kwestie in Twenterand, woningen op Trio-terrein Westerhaar: ‘Het is echt verwaarloosd’

Het was zonder meer het langst slepende dossier in de gemeente Twenterand. Maar na bijna 25 jaar is er een einde gekomen aan het getouwtrek rond het Trio-terrein, aan de Sluiskade Zuidzijde in Westerhaar. Grondeigenaar Arjan Leemans krijgt wat hij wil: hij mag woningen bouwen op het terrein. En de buurt wordt verlost van de verpauperde aanblik van het voormalige potgrondbedrijf. In 2023 gaat de schop in de grond, voor de komst van een flink aantal huizen.