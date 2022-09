Energietoeslagen in trek in Twenterand, maar veel huishoudens vallen buiten de boot: ‘Naar vooruitzicht komende winter’

Fietser houdt hoofdwond over aan ongeluk op rotonde bij Harwig in Den Ham

DEN HAM - Een fietser is vrijdagavond gewond geraakt toen hij op de rotonde nabij horecazaak Harwig in Den Ham ten val kwam. Volgens omstanders verloor de man de macht over zijn fietsstuur en kwam hij hard ten val. Hij houdt er een hoofdwond aan over.

26 augustus