Er was geen gevaar, zei de voorman, en toen brak het Twentse dak: ‘Hij wordt nooit meer de oude’

Dronken Hardenber­ger verstopt aansteker in onderbroek en zet cel in de fik

Er was geen aanwijzing dat hij drugs of wapens bij zich had, dus werd een voor openbare dronkenschap opgepakte Hardenberger (49) zaterdagochtend ‘slechts’ tot zijn onderbroek gefouilleerd voor hij de cel in moest. Achteraf tot spijt van de politie, want niet veel later stak hij met een aansteker zijn matras in de hens.

12:39