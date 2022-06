Ernstig ongeluk bij Vriezenveen: auto en bestelbus botsen tegen elkaar, drie personen gewond

met video Twentse boeren bezorgen weidevo­gels natte poten: ‘Weidevo­gels horen bij het Twentse landschap’

Verschillende agrariërs in Twente bundelden hun krachten om weidevogels weer natte poten te bezorgen. In Overijssel willen drie agrarische collectieven voor honderd ‘plasdrassen’ zorgen. In Twente zijn er inmiddels negentien natte leefgebieden gemaakt waar de grutto, kievit of scholekster zich thuis voelen, zoals bij Geesteren.

24 mei