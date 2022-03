Familie uit Vriezenveen huisvest groep van 40 Oekraïners, gemeente komt op voor bewoners Hammerflier en helpt clubs uit Westerhaar: Dat is Twenterand op z’n best

Fietser te water in Vriezen­veen: man gered door omstanders en toegesnel­de hulpdien­sten

VRIEZENVEEN - Een fietser is vrijdagavond te water geraakt langs de Wierdenseweg in Vriezenveen. De man is met behulp van omstanders op de kant getrokken en met onderkoelingsverschijnselen overgebracht naar het ziekenhuis. Het is onbekend hoe het met hem gaat.

