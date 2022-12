Familie uit Westerhaar verdacht van ‘ontelbaar veel dierenleed’ door handel in beschermde vogels en illegaal gefokte honden

„We kwamen voor de vogeltjes”, vertelde officier van justitie in de rechtbank in Zwolle. Op 30 maart 2021 deed de politie in een inval bij de geschakelde woningen in Westerhaar. In het ene huis wonen vader en moeder (57) en in het andere zoon A. S. (31). Negentien illegaal gevangen wilde vogeltjes werden in beslag genomen. Eenmaal achter het woonhuis zag en rook de officier van justitie de hondenhokken.