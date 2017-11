‘Familie van Rutger Hauer’ in Vriezenveen

Twenterand gaat voor gratis wifi in elke kern

9 november VRIEZENVEEN - Gratis Wifi in alle kernen in de gemeente Twenterand; met een beetje geluk is dat in 2020 al zover. Het college gaat op verzoek van de gemeenteraad uitzoeken of en hoe dit mogelijk is. „Maar de kennis en kunde hebben we daarvoor niet in huis, dus dat moeten we uitzetten”, volgens wethouder Ben Engberts.