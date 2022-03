Feestweek Vroomshoop pakt na twee jaar corona extra uit met bekende artiesten: ‘Enorm trots op line-up’

Wie nog geen kaarten heeft om Jannes, Wijngaard, Ekkel en DJ Geert Hofsteede te zien, heeft al pech. De Hollandse Avond op 3 september is al uitverkocht. Maar Mart Hoogkamer treedt een week later op. De kaartverkoop is begonnen via feestweekvroomshoop.nl.

Het is de tweede keer dat Feestweek Vroomshoop twee weekenden feest viert. In 2019, vanwege corona de laatste editie, breidde de organisatie de festiviteiten uit met een extra weekeinde. ‘Dat is toen ontzettend goed ontvangen met een uitverkochte Hollandse Avond en een Beer & Grill met live Formule 1 op de zondagmiddag. Dat gaan we dit jaar opnieuw doen, waarbij de Hollandse Avond dus nu al uitverkocht is’, laat de organisatie weten.

Meerdere artiesten en nog een verrassing

Wat wel nieuw is: meerdere optredens tijdens de tweede zaterdagavond. Voorheen was er alleen een liveband. Met The Rousers is er nu opnieuw een band, maar tussendoor treden Mart Hoogkamer en Immer Hansi op. „We willen dit jaar maar al te graag groots uitpakken, nadat we de afgelopen twee jaar geen feestweek konden houden door corona. We zijn enorm trots op de huidige line-up met bekende artiesten die we naar Vroomshoop halen.”

En daarmee houdt het niet op. Binnenkort maakt de organisatie van de Feestweek nog eens drie artiesten bekend, die op vrijdag 9 september optreden.