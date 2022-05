Feestweek Westerhaar wacht jubileumeditie met grote muzikale namen: ‘We wilden wat extra’s doen’

De grote tent op het Koningin Maximaplein staat inmiddels en maandagvond kwamen bestuursleden en vrijwilligers bij elkaar voor de verdere opbouw. Hoog tijd om een blik te werpen op het programma.

De Feestweek begint komende zaterdag met een opmerkelijk muzikaal een-tweetje Brass meets Pop, door de plaatselijke muziekvereniging Soli Deo Gloria in combinatie met de coverband Rockaholics. De gelegenheidsformatie laat onder anderen Elvis, Bökkers, Anouk, U2 en Van Dik Hout voorbijkomen.

Kermis

Het officiële programma begint woensdag na Pinksteren met de opening van de kermis. „Dan hebben we voor de kinderen vanaf 14.30 uur het kindervermaak One Two Trio”, meldt bestuurslid Vera Wessels van de organiserende Oranjevereniging Westerhaar–Vriezenveensewijk. „Als het zakgeld voor de kermis op is, kunnen kinderen zich in de tent verder vermaken.”

Gerda Geerdink zal deze editie in het zonnetje worden gezet als vrijwilligster. Geerdink brengt al 26 jaar vrijkaartjes naar kinderen uit Westerhaar die buiten het dorp naar het speciaal onderwijs gaan. „Gerda houdt er niet van om op de voorgrond te treden”, weet Vera Wessels. „Maar ze doet dit al zo lang en het is zo belangrijk voor die kinderen om erbij te zijn, dat we haar daarvoor willen bedanken. We zullen dat op bescheiden wijze doen.”

Afgeblazen? Geen probleem

De ondernemersbeurs tijdens een jubileumjaar op de vrijdag is afgeblazen wegens te weinig deelname. Jammer, maar geen probleem, redeneren ze bij de organisatie. „In 2025 hebben we weer een lustrumjaar en dan plannen we het gewoon opnieuw. Het kan met corona te maken hebben dat ondernemers hier nog niet aan toe zijn. De reden kunnen we niet goed inschatten.”

Quote Omdat het de uitgestel­de jubileume­di­tie is, wilden we wat extra’s doen Vera Wessels, Oranjevereniging Westerhaar–Vriezenveensewijk

Vorig jaar moest Westerhaar het stellen met slechts de kermis. Maar er was in ieder geval iets te doen onder lastige coronaomstandigheden. „Het was zo’n beetje de enige mogelijkheid voor een beetje vertier. Gelukkig kunnen we de draad weer oppakken als voor corona en het jubileum vieren.”

Hollandse avond

Zo pakken ze op de afsluitende Hollandse avond uit met een line-up die er zijn mag. Samantha Steenwijk, Vinzzent, José Wolters en Martin Dams zijn namen die een tent wel op z’n kop kunnen zetten. „Omdat het de uitgestelde jubileumeditie is, wilden we wat extra’s doen. Het hele programma van 2020 is naar dit jaar overgeheveld. Dat was mogelijk omdat ook artiesten de afgelopen twee jaar bijna niets te doen hadden. De Hollandse avond hebben we zelfs nog wat uit kunnen breiden.”

Ze lijken onvermoeibaar bij de Oranjevereniging. Koningsdag is nog maar net achter de rug, met een feestelijk programma voor vooral de jeugd, en ook tijdens Bevrijdingsdag liet de Oranjevereniging zich niet onbetuigd. „Het is inderdaad en drukke periode, met de Feestweek er achteraan”, erkent Wessels. „Maar we vinden het allemaal leuk om te doen. En het is extra leuk nu het als vanouds weer mogelijk is. De Feestweek is gemist. Die hoort bij Westerhaar.”

Kaarten en programma: oranjeverenigingwesterhaar.nl