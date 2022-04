Felle brand boven slagerij in Vroomshoop: ‘Binnen te heet, we moeten wachten op uitslaande brand’

Hoe de brand precies is ontstaan, is nog niet duidelijk. Maar zeker is dat de brand op de bovenverdieping van het pand woedt en is ontstaan in een kantine. Op de bovenverdieping bevindt zich ook nog een woonhuis, maar de bewoonster heeft zich op tijd in veiligheid weten te brengen. „Ze is opgevangen door de buren, samen met haar hond”, zegt Fiona Schippers.